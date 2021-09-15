Горняк22: Каким будет ретроградный Меркурий в сентябре 2021 года и когда он наступит

Женщина. Ангел. Демон Фото: Pixabay

Меркурий «отвечает» за коммуникацию, мышление, путешествия и торговлю. Когда планета ретроградна, все эти сферы начинают «пробуксовывать»

Когда ретроградный Меркурий в сентябре 2021-го

С 27 сентября по 18 октября Меркурий будет ретроградным.

01 сентября, 23:19

Астролог назвал знаки зодиака, которые в сентябре столкнутся со сложностями

По мнению эксперта, сентябрь не самый удачный месяц для старта долгосрочных проектов, зато решение бытовых вопросов будет даваться легко

Что такое ретроградность

Ретроградность – это, по сути, оптическая иллюзия, когда наблюдателям с Земли кажется, что планета изменила курс и движется в обратном направлении. Это «обратное» движение в зодиаке и называют «ретроградностью».

В чем особенность ретроградного Меркурия

Общение, мышление, бизнес, путешествия – во всех этих сферах Меркурий правит бал, уверены астрологи. Во время владычества ретроградной планеты все эти сферы как бы откатываются назад. Техника ломается, транспорт задерживается, люди друг друга не слышат, путаются в бумагах и даже собственных мыслях, пишет Peopletalk.

При этом ретроградность – это не обязательно плохо и опасно, пишет издание topspb.tv. Этот период хорош для переосмысления. Ретроградный Меркурий способствует успехам в интеллектуальной работе.

С 27 сентября по 18 октября астрологи не рекомендуют начинать новые проекты, открывать бизнес, подписывать крупные контракты, оформлять кредиты. Принятие важных решений тоже лучше отложить.

ТОЛК