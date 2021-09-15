Горняк22: Военные перекроют трассу под Барнаулом 14 и 15 сентября

Военные на трассе Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"

Речь идет о двух участках дорог, в том числе о федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт». Проезд будут перекрывать четырежды примерно на час

Госавтоинспекция Алтайского края предупредила автомобилистов об ограничениях на трассе. Сообщение ведомства поступило в редакцию «Толка».

«В связи с плановым движением военных колонн 14 и 15 сентября будет временно ограничено движение для всех видов транспорта», – уведомили здесь.

Где и когда перекроют проезд

14 сентября с 17.00 до 17.40 на автодороге «с. Лосиха – н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – подъезд к с. Жилино – н.п. Жилино»

14 сентября с 17.00 до 18.45 на автодороге «Фирсово – Бобровка – Рассказиха – аэродром «Лесной»

15 сентября с 20.50 до 21.25 на автодороге «н.п. Бобровка – а/д «Фирсово» – Бобровка – Рассказиха» – н.п. Лесной»

15 сентября с 21.00 до 21.40 на автодороге «н.п. Жилино – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Б. Ключи – с. Лосиха»

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что жители Барнаула просят остановить движение машин по пешеходной аллее.

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