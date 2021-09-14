ГОРНЯК22 15.09.2021
Авто

Горняк22: Когда лучше всего выходить замуж: народные приметы 14 сентября

Горняк22
15 часов Ago

Осень Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки начинали гулять свадьбы, проводили обряд посвящения детей в воины и землепашцы, а также занимались переездами

14 сентября отмечается народно-христианский праздник «Семен Летопроводец». По-другому его называют «Семенов день», «Старого бабьего лета почин», «Первые осенины», «Засидки» и «Встреча осени». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Осень. Природа. Солнце1 Осень. Природа. Солнце Фото: pixabay.com

Народные традиции 14 сентября

Считается, что с 14 сентября начинается период бабьего лета, который продлится до Рождества Пресвятой Богородицы (21 сентября).

В эти дни девушки садились за прясла и гадали. Считалось, что если нити ложатся прямо, то муж попадется хороший, если неровно – супруг будет неверным.

14 сентября считался самым удачным днем для новоселья. Считалось, что это принесет много счастья на новом месте и богатство.

На Семена проводили обряд пострига – посвящение трехлетних мальчиков в воины и землепашцы.

С этого дня наши предки начинали смотрины и свадебные недели. Брак, заключенный на бабье лето, считался удачным.

Свадьба. Брак2 Свадьба. Брак Фото: pixabay.com

Народные приметы 14 сентября

  • Первые засидки — новый огонь в избе.
  • Если день ясный – до начала зимы будет тепло.
  • Дует южный ветер – зима будет теплой.
  • Если птицы уже улетели на юг – зима наступит рано.
  • Много паутины на полях – осень будет долгой.

Источник

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: «Денег нет, но вы держитесь». Гадаем по цитатам именинника Дмитрия Медведева

Горняк22: «Денег нет, но вы держитесь». Гадаем по цитатам именинника Дмитрия Медведева

Горняк22
15 часов Ago
Дмитрий Медведев Фото: vk.com/dm 14 сентября день рождения отмечает третий президент России, бывший премьер-министр, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев Дмитрий Анатольевич Медведев...

Читать по теме:

ВТОПЕ: