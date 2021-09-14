Горняк22: Алтайской компании после пожара пришлось воскрешать из пепла 500 трудовых книжек

После пожара на складе Фото: Виталий Барабаш, "Толк"

Для решения проблемы, которая затронула интересы сотен сотрудников, в крае создали специальную комиссию при краевом управление по труду

Крупному алтайскому производителю пластиковых изделий «Мартика» пришлось восстанавливать 500 трудовых книжек своих сотрудников после того, как офисное помещение предприятия полностью выгорело в крупном пожаре в апреле 2021 года. В компании рассказали, с какими трудностями они столкнулись, какую роль в этом сыграли электронные трудовые и сколько истерик им пришлось пережить.

Огромный пожар случился в апреле в Барнауле в крупном логистическом центре, тогда, рассказывали «Толку» пострадавшие выгорели более 40 тыс. кв. метров складских и офисных площадей с продукцией примерно на 1 млрд рублей. «Мартика» стала одним из главных пострадавших.

Ни одного документа

О том, что предприятию пришлось восстанавливать все трудовые на работников, 13 сентября на онлайн-конференции рассказала Надежда Капура, глава управления по труду и занятости населения, отвечая на вопрос о том, принесли ли пользу электронные трудовые, введенные в 2020 году.

В самой «Мартике» рассказали, что после пожара в отделе по персоналу не осталось ни одного бумажного документа. Вообще.

«Нам повезло, что сервер располагался в другом месте, и хотя бы наши все данные сохранились в электронном виде», – рассказала Екатерина Лебедева, руководитель отдела.

Сохранили стаж

После пожара на складе Фото: Виталий Барабаш, «Толк»

Путь «воскрешения» трудового стажа 500 человек был очень сложным. Поскольку сгорел огромный массив данных, касающийся интересов сотен работников, в краевом управлении по труду создали комиссию, в которую вошли представители ведомства, предприятия, пенсионного фонда, профсоюзов и т. д.

«Мы пришли к выводу, что будем восстанавливать всё при содействии ПФР. Все работники написали согласия. ПФР предоставил нам сведения. Но не все данные до 2019 года оказались понятны», – рассказала Лебедева.

Она объяснила: так называемая электронная трудовая (официально – сведения о трудовой деятельности) делится на две части. Первая – данные о том, где человек работал по 31 декабря 2019 года. Но в ней содержится информация только о названии организации-работодателя, типе договора, по которому трудился человек (трудовой или гражданско-правовой) и о дате начала/окончания сотрудничества.

А во второй части указаны уже более полные сведения – и должность работника, и его подразделение, и номер приказа, по которому он принят.

Неясности на «Мартике» возникли именно с первой частью. «Не все всё нашли. Кто-то сам обращался в ПФР, также представитель пенсионного фонда приезжал к нам, и к нему за корректировками обратилось около 40 человек», – рассказала Лебедева.

Уточнение стажа – крайне важный момент. Именно он лежит в основе начисления будущего размера пенсии, а также учитывается при расчете больничных.

В результате на предприятии решили пойти таким путем: в трудовой будет отражен общий стаж до трудоустройства в «Мартику», а по этой компании все записи будут сделаны полностью.

«Это не самый стандартный вариант. Но суды его допускают», – объясняет Екатерина Лебедева.

Недостижимый идеал

Однако она подчеркивает: было бы идеально, чтобы каждый сотрудник, имеющий стаж до «Мартики», запросил данные на прежних местах работы, предоставил справки о том, где, кем, когда он трудился. В этом случае трудовую можно восстановить полностью.

Но иногда это просто невозможно, так как у некоторых сотрудников трудовые – с 1970-1980-х годов, и не все их прошлые работодатели попросту «живы».

Большинство сотрудников, рассказала Лебедева, отнеслись с произошедшему с пониманием, «но пару-тройку истерик все же пришлось пережить».

Эта история, говорят эксперты, заставляет в очередной раз рекомендовать всем работающим людям лишний раз сверить все данные «бумажной» трудовой с электронной версией или хотя бы ознакомиться со всеми записями в последней, чтобы они отражали весь стаж. Сделать это можно на сайте ПФР или при обращении в офис фонда. И если есть какие-то сомнения – еще раз уточнить все неясные моменты.

В недавних разъяснениях также рекомендовано заранее обращаться, чтобы специалисты могли заранее проверить документы и в случае необходимости сделать запросы на предыдущие места работы, в архив и другие госорганы.

ТОЛК