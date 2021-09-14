Горняк22: В Бийске легковой автомобиль влетел в отбойник моста

Место ДТП Фото: instagram.com/auto.expert22

По предварительным данным, водитель сел за руль в состоянии опьянения. С места происшествия его увезла бригада скорой медицинской помощи

В Бийске днем 13 сентября легковой автомобиль врезался в ограждение путепровода. Об этом сообщает газета «Бийский рабочий».

Уточняется, что ДТП произошло в районе табачной фабрики.

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При каких обстоятельствах случилась авария – не известно. Однако, предварительно, водитель был в состоянии опьянения.

С места происшествия его забрала бригада скорой помощи.

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