Горняк22: Красивые поздравления с Днем парикмахера в стихах, прозе и смс

Стрижка. Прическа. Парикмахер Фото: Engin Akyurt с сайта Pixabay

13 сентября отмечается профессиональный праздник – День парикмахера. «Толк» подготовил подборку красивых поздравлений для мастеров в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем парикмахера в стихах

Быть парикмахером прекрасно,

Дарить всем людям красоту.

Тебя все любят не напрасно

За мастерство и доброту.

Желаю в этот день я праздный

Клиентов новых обрести,

Работы вдоволь, новых красок,

И пусть сбываются мечты.

Пусть будет вечным вдохновение,

Твори шедевры вновь и вновь!

Ты лучший мастер, без сомнения,

Ведь есть к профессии любовь! Пусть прибавляются клиенты,

Доходы только ввысь растут,

Пускай лишь яркие моменты

Рабочие деньки несут!

Спасибо за стрижки и наши прически,

Ведь в ваших руках оживают расчески!

И в день парикмахера, праздник ваш скромный,

Желаем, конечно, успехов огромных.

Высоких доходов, довольных клиентов,

А в жизни побольше приятных моментов,

Трудиться с отдачей и с вдохновением

И утром с отличным вставать настроением.

Поздравления с Днем парикмахера в прозе

В этот профессиональный праздник хочется поздравить всех волшебников, которые работают в индустрии красоты. Пусть ваши золотые ручки легко порхают и творят чудеса перевоплощения. Пусть с вами всегда будет вдохновение и благодарность клиентов. С Днем парикмахера вас, мастера!

Конфеты Фото: pixabay.com

Поздравляю с Днем парикмахера! Желаю приятных и благодарных клиентов, творческих полетов и высокого профессионализма, интересных идей, креативного подхода, личного счастья и благосостояния. Пусть жизнь приносит верную любовь, ежедневную радость и удачу.

С профессиональным праздником всех мастеров ножниц, расчески и геля! Поздравляем с Днем Парикмахера и желаем вам интересных клиентов, приятной работы и, конечно же, чтобы вы всегда могли воплотить все свои креативные фантазии в жизнь, создав неповторимый стиль тем, кто садится в ваше кресло.

Поздравления с Днем парикмахера в смс

Как и когда отмечают День парикмахера и есть ли у праздника какие-то традиции Фото: Vahid Kanani с сайта Pixabay

С днем профессии тебя

Поздравляю я сердечно

И желаю жить, любя,

И в деньгах купаться вечно!

Парикмахер ты отличный,

Гуру ножниц, просто ас,

В праздник твой желаю счастья,

Показать лишь высший класс.

День парикмахера сегодня,

Мои прими-ка поздравления,

Желаю я больших успехов,

Задумок новых, вдохновения.

Источник

ТОЛК