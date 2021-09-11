Горняк22: На участке Матросова в Барнауле установили светофоры с реверсивным движением

Пробка Фото: "Барнаул22"/"ВКонтакте"

Возникновение дорожных пробок на улице в мэрии назвали «неизбежным». В конце сентября аналогичные меры введут на другом оживленном участке

На участке улицы Матросова в Барнауле ввели реверсивное движение на время ремонта деформационных швов на мосту через реку Пивоварку. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Речь идет об отрезке от улицы Аэродромной до улицы Меланжевой – поочередный проезд автомобилей здесь организовали с 9 сентября.

По контракту срок окончания работ намечен на 30 октября, однако подрядчик планирует завершить их до конца сентября.

Днем ранее в соцсетях автомобилисты пожаловались на дорожную пробку на Матросова. В мэрии возникновение заторов на улице назвали «неизбежным» и попросили водителей заранее выбирать пути объезда.

С конца сентября аналогичные ремонтные планируют начать на мосту через Пивоварку на улице Кутузова в районе ее соединения с улицей Гоголя.

Ранее в мэрии Барнаула заявили, что не готовы «одномоментно» отремонтировать все ливневки в городе.

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