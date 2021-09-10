Горняк22: Топ-3 простых повседневных идей к Международному дню макияжа

Макияж Фото: Pixabay

В Международный день макияжа «Толк» подготовил подборку самых простых ежедневных макияжей, которые сможет сделать каждая девушка

Топ-3 простых повседневных макияжей

Ежедневный макияж за три минуты

Легкий ежедневный макияж за три минуты подойдет тем, кто не любит тратить много времени на косметику, но хочет выглядеть привлекательно и подчеркнуть свою красоту.

Школьный макияж

Макияж для школьниц – главная проблема, так как во многих учебных заведениях он запрещен. Альтернативой будет легкий незаметный макияж, который придаст коже яркость и свежесть.

Легкий макияж за 15 минут

Такой макияж сможет сделать абсолютно каждая девушка, потратив на это всего 15 минут. Плюс три дополнительные минуты на приклеивание ресниц, если это необходимо.

Что за праздник Международный день макияжа

Международный день макияжа (International Makeup Day) – неофициальный праздник. Его отмечают ежегодно 10 сентября. По всему миру его празднуют не только визажисты, но и модели, бьюти-блогеры и все женщины, которые не могут представить свою жизнь без средств для макияжа.

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