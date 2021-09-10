Горняк22: В Алтайском крае комбайнер погиб страшной смертью, попав под жатку

Поле. Уборка. Урожай. Комбайн. Засуха Фото: Анна Меньшикова

В соцсетях появились жуткие кадры с места происшествия – тело пострадавшего буквально перемололо на мелкие части. Останки пришлось собирать с поля

В Алтайском крае 30-летний рабочий погиб, попав в механизмы комбайна во время работ в поле. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «Вконтакте».

По данным источника, трагедия произошла 5 сентября в поселке Тельманский Благовещенского района – мужчина стал чинить поломку при включённом комбайне и его затянуло в жатку.

Потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью.

Следователи СК ведут доследственную проверку по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что рабочий погиб в шахте Алтайского края, упав в 60-метровый колодец.

ТОЛК