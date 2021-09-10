Горняк22: Как собрать хороший урожай грибов в сентябре 2021 года

Грибы. Корзина Фото: pixabay.com

Поиск хороших грибов – не самая простая задача, однако наши предки придерживались некоторых традиций, которыми до сих пор пользуются многие грибники при сборе урожая

Как собрать большой урожай грибов

Наши предки, опытные грибники, советуют новичкам перед походом в лес совершить небольшой обряд. Для этого нужно вывернуть наизнанку любой предмет одежды, при этом приговаривая: «Лес, меня не кружи, в прятки со мной не играй, грибов мне вкусных дай». После важно сделать три оборота вокруг себя и зайти на поляну с левой ноги, закрыв левый глаз.

Старожилы также рекомендуют благодарить лес за каждый найденный гриб. Это поможет собрать как можно больше урожая.

Считается, что найти хорошую грибную поляну получится, если при входе в лес поздороваться с ним и оставить небольшое угощение. Например, кусочек свежего хлеба, пирога или печенье.

Грибные поговорки

Грибы. Подберезовик Фото: pixabay.com

Некоторые грибники пользуются особыми поговорками, которые помогают не заблудиться в лесу и собрать как можно больше урожая.

«В лес с миром иду, мусора не оставляю, грибы собираю. Никого не тревожу, за урожай благодарю, с миром домой иду».

«Грибы вкусные попадаются, в корзину ко мне отправляются. Больше, чем нужно, не заберу, лес заботой отблагодарю».

«Гриб съедобный нахожу, мимо поганок прохожу. Попадайтесь мне, (название грибов), на каждом шагу».

«Грибов не нахожу, домой ухожу. Грибы в прятки играют, а я нет».

«Лес-лесочек, милый дружочек, грибов мне хороших подари да путь домой не закрывай, вовремя отпусти, тропинку под ноги пусти».

Какие грибы можно собирать в сентябре

Все грибники считают сентябрь урожайным месяцем. Эта пора также лучше всего подходит для различных заготовок грибов на зиму.

В этом месяце эксперты советуют собирать грузди, маслята, подорешники, рыжики, моховики, рядовки, зеленушки, боровики, белые и розовые волнушки.

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ТОЛК