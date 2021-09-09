Горняк22: Когда Международный день красоты в 2021 году и как его отмечать

Красота. Девушка. Губы Фото: pixabay.com

Самый красивый день в году объединяет профессионалов индустрии со всего мира. В России его отметят в 22-й раз. Рассказываем, когда учредили праздник, его историю и традиции

Когда отмечают Международный день красоты

У Международного дня красоты фиксированная дата празднования. Его отмечают ежегодно 9 сентября. Об этом сообщает портал calend.ru.

История Международного дня красоты

Международный день красоты появился в 1995 году по инициативе комитета эстетики и косметологии СИДЕСКО. Он нацелен напомнить о важности прекрасного во всех его проявлениях. Со временем день стал профессиональным праздником всех тех, кто причастен к индустрии красоты.

В нашей стране День красоты начали праздновать в 1999 году.

Традиции Международного дня красоты

9 сентября часто проводят различные конкурсы красоты от университетского уровня до международного.

В этот день поздравления принимают все работники индустрии красоты, в их числе врачи-косметологи, стилисты, визажисты, фитнес-инструкторы. В Международный день красоты многие салоны предлагают заманчивые скидки своим постоянным клиентам.

Также 9 сентября проводят множество акций и фестивалей, участниками которых становятся люди с нестандартными формами.

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