Горняк22: В Барнауле перекроют центральные улицы в День города
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Автомобилистов призвали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее выбирать время и маршрут для проезда данного участка
В Барнауле 11 сентября перекроют две улицы в связи с празднованием Дня города, сообщает пресс-центр горадминистрации.
Так, проехать нельзя будет на следующих участках:
- С 8.00 до 15.00 перекроют участок проспекта Социалистического в границах улиц Пушкина и Ползунова.
- С 15.00 до 19.00 проехать нельзя будет по улице Георгия Исакова между четной и нечетной сторонами улицы Островского (площадь Мира).
В мэрии отметили, что движение автобусов в это время будет организовано по измененным схемам.
Ранее сообщалось, что День города в Барнауле пройдет в сокращенном формате – без традиционных концертных программ и фейерверка. Это связано с пандемией коронавируса.