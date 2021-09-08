Горняк22: У недовольной стоматологами жительницы Барнаула оказалась врожденная патология

Стоматолог Фото: pixabay.com

Женщина уверена, что проблемы со здоровьем у нее начались из-за некачественной работы стоматологов, которые ставили ей брекет-систему

У жительницы Барнаула Ольги Сухановой, которая пострадала от неграмотных действий стоматологов, оказалась врожденная аномалия – артериовенозная мальформация – это аномалия развития сосудов, сообщает НТВ.

По ее словам, врачи должны были учитывать этот диагноз и более скрупулезно подходить к ее лечению. Однако, по ее мнению, из-за непрофессиональной работы специалистов, у нее началось воспаление.

«Брекет система сломала не только мне челюсть, она сломала мою жизнь – я потеряла мужа. Лучше бы я с ребенком все это время проводила», – сказала она.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании работе журналистов, совмещенным с насилием против них, после нападения директора стоматологической клиники в Барнауле на журналиста НТВ.

Когда в клинику пришли полицейские, чтобы привлечь нападавшего в качестве подозреваемого, сотрудники не пустили стражей порядка.

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