Горняк22: Сын алтайского экс-министра Денисова рассказал, почему тому отказали в УДО

Юрий Денисов Фото: altairegion22.ru

В суде выяснилось, что во время нахождения в СИЗО, когда у бывшего чиновника случился инфаркт, он много лежал на кровати, что является серьёзным нарушением

Нарушения порядка пребывания в СИЗО могли стать причиной отказа в условно-досрочном освобождении бывшему замгубернатора Алтайского края Юрию Денисову, который отбывает восьмилетний срок за взятки. Об этом сообщает «Амител» со ссылкой на сына экс-чиновника.

По словам Антона Денисова, уже во время рассмотрения прошения выяснилось, что во время пребывания в следственном изоляторе его отец совершил несколько серьёзных нарушений – они якобы и не позволили ему выйти досрочно на свободу.

В частности, экс-чиновник пару раз не держал руки за спиной в присутствии сотрудников изолятора, а после перенесённого инфаркта много лежал на кровати, хотя в СИЗО делать это днём строго запрещено.

«Основные претензии, что папа не держал руки за спиной. Когда был сердечный приступ, он лежал на кровати после посещения врача с сердечным приступом и приёма лекарств. И ещё несколько аналогичных якобы нарушений», – пояснил порталу решение суда Денисов-младший, добавив, что об этих провинностях «никто не знал до сегодняшнего дня».

При этом, отметил он, за время нахождения в колонии Рубцовска у его отца не было взысканий за плохое поведение – Денисов работает в местной библиотеке и считается одним из активистов в ИК-10.

Юрия Денисова взяли с поличным при получении взятки в марте 2016 года. Следователи предъявили ему обвинения по четырем эпизодам, в том числе в особо крупном размере и с вымогательством на общую сумму свыше 2,5 млн рублей.

Суд назначил ему 8 лет и 1 месяц строгого режима и штраф 4,5 млн рублей. Его посреднице и супруге Татьяне назначили 5 лет и 1 месяц лишения свободы условно со штрафом в 1,7 млн рублей. На момент вынесения приговора Денисов находился в СИЗО 1 год и 4 месяца.

Свой срок он отбывает в колонии Рубцовска.

В середине августа стало известно, что экс-чиновник подал прошение об УДО после 5,5 лет, которые он пробыл в заключении. Он надеялся выйти на свободу в начале октября – как раз к своему дню рождения (5 октября 2021 года Денисову исполнится 74).

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