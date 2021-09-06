Горняк22: Заоблачные цели: сколько наберут партии и где «горячие» точки на выборах в АКЗС

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Единороссы надеются повторить результат прошлой кампании, коммунисты мечтают о большинстве, эсеры – о статусе второй силы

Все партии, участвующие в выборах в краевое заксобрание (АКЗС), поставили себе амбициозные задачи и ожидают набрать проценты, в сумме явно превышающие 100%. Конкретные цифры называют немногие, но на первый или второй результат замахиваются все четыре парламентские партии.

До масштабных выборов, в том числе депутатов АКЗС, осталось две недели. Партии выходят на финишную прямую. «Толк» поинтересовался у их руководителей в крае, какими они видят результаты предстоящих выборов в алтайский парламент, и спросил политологов, обоснованы ли эти прогнозы.

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«Единая Россия»

Еще в июне лидер алтайских единороссов Александр Романенко сообщил, что социсследования показывали рейтинг партии примерно 28%, но задача стоит набрать 40-45%.

Сейчас глава регионального исполкома Денис Голобородько подтверждает эти цели: в целом по краю набрать порядка 40%, в сельской местности – повыше.

«Если мы подтвердим результаты прошлых выборов и также займем 43 места в АКЗС, то будем считать это хорошим результатом», – рассказал он «Толку».

КПРФ

Мария Прусакова ранее заявляла, что в идеале партия бы хотела занять треть мест в алтайском парламенте.

Сейчас она ставит задачу иначе: «Наша цель – победить». Она считает ее выполнимой. Но для этого явка на выборах должна быть высокой, желательно — более 50%.

«Мы проводили соцопросы и имеем результат, согласно которому КПРФ имеет значительно большую поддержку и узнаваемость у населения, чем «Единая Россия» с административным ресурсом», – сказала Прусакова.

Однако она подчеркнула: главная проблема будет состоять в том, какую явку покажут избиратели. «Админресурса в виде 15-20% бюджетников в случае низкой явки власти хватит, чтобы взять большинство. Если явка будет выше 50%, то тут, извините», – сказала лидер алтайских коммунистов на пресс-конференции 3 сентября.

ЛДПР

Владимир Семенов, глава реготделения партии и фракции в АКЗС, сообщил, что задача – набрать «больше, чем в прошлый раз». А в 2016 году результат составил более 21%. И тогда либерал-демократы победили — хоть и совсем на чуть-чуть — КПРФ, и у них было на одного человека больше во фракции.

Сейчас в партии ориентируются на результат в 25%.

Справедливая Россия – За правду

В интервью «Толку» лидер фракции в АКЗС Александр Молотов рассказывал, что партия ставит задачу стать второй силой в алтайском парламенте, однако конкретного целевой цифры не называл.

Глава исполкома реготделения Анна Коваленко также воздержалась от прогнозов, сообщив, что итог покажут выборы, а «делать прогнозы – дело неблагодарное».

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«Коммунисты России»

Как рассказал «Толку» Сергей Матасов, глава реготделения, партия намерена сформировать фракцию в новом созыве АКЗС, то есть как минимум преодолеть 5%-й барьер.

На выборах 2016 года «Коммунисты России» на выборах в Госдуму в Алтайском крае набрали 3,8%, подпортив этим результат КПРФ. В выборах депутатов АКЗС комроссы тогда не участвовали.

А в этом году они стали единственной партией, которая смогла собрать подписи в свою поддержку и пройти их проверку.

КПРФ пыталась оспорить в суде регистрацию списка комроссов на выборах в АКЗС — как раз из-за нарушений при сборе подписей. Но 3 сентября суд отклонил требования КПРФ и оставил «Коммунистов России» в гонке.

До того, как суд вынес решение, Прусакова говорила, что если процесс не будет ангажированным, что у партии есть 100%-е основания для отмены регистрации комроссов.

«Яблоко»

Глава реготделения Александр Гончаренко рассказал, что задача партии — сформировать фракцию в АКЗС, то есть также минимально — преодолеть необходимый процент в 5% набранных голосов.

Гончаренко считает, что задача реально выполнима. «Но тут будет главное, как известно, не как голосуют, а как считают», – сказал он.

Может появиться пятая фракция

Политтехнолог Константин Лукин считает возможным появление в новом составе АКЗС еще одной фракции – «Коммунистов России». Сейчас депутаты представляют привычные четыре парламентские партии.

Во-первых, комроссы традиционно «откусят» несколько процентов у КПРФ за счет того, что избиратели путают две партии: «Коммунистическую партию Российской Федерации» и «Коммунистическую партию – Коммунисты России» (это их полные названия). К тому же последней на этих выборах невероятно повезло на жеребьевке, и она стоит первой в бюллетене.

Во-вторых, комроссы – единственная «новая» партия, то есть не традиционная парламентская четверка и не давний участник выборов – либеральное «Яблоко». И поэтому «Коммунисты России» могут стать одним из каналов «сброса» протеста.

Какие округа в «горячей» зоне

Напомним, в еще текущем созыве АКЗС из 68 депутатов во фракции «Единая Россия» 43 человека, в ЛДПР – девять, в КПРФ – восемь, у эсеров – шесть. На прошлых выборах партия власти проиграла только на трех одномандатных округах, а затем двух победителей-оппозиционеров переманила к себе.

Половина депутатов избираются по округам, половина – по партийным спискам.

Политтехнолог Андрей Некрасов считает, что шансы сохранения примерно такого же расклада сил в АКЗС по итогам выборов «велики, но не стопроцентны».

Если ситуация изменится, то в пользу оппозиционных фракций. Каких именно, говорит он, сказать сложно — слишком разная обстановка на различных округах. А именно одномандатники, уверен он, сейчас формируют отношение к партиям, а не партпрограммы или идеологии. И от их активности зависит, соответственно, в чью сторону на той или иной территории сместится протест.

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Константин Лукин также считает, что «Единая Россия» сохранит большинство – за счет сильных кандидатов на округах. У других партий просто нет такого числа людей и ресурсов, чтобы равномерно и мощно отработать на территории всего края – регион для этого очень большой и в нем слишком много округов.

Между тем, полагает он, есть все шансы, что партия власти уступит на большем числе округов, чем в 2016-м.

В зоне риска, по его оценкам:

округ №29 (Бийск), где Татьяне Ильюченко от «ЕР» главным конкурентом может стать эсер Руслан Курасов,

округ №19 (Первомайский, Залесовский районы и ЗАТО Сибирский), на котором самую острую борьбу единороссу Ивану Мордовину может навязать эсер Олег Боронин,

округ №21 (Барнаул), где больше других сражаются Иван Нифонтов от «ЕР», экс-глава реготделения ЛДПР, а сейчас – справедливоросс Евгения Боровикова,

округ №24 (Барнаул), где из-за высокого антирейтинга у кандидата-единоросса вообще не ясен результат,

округ №25 (Барнаул), на котором самым серьезным соперником Александру Лисицыну из «ЕР» может стать опытная Людмила Суслова от эсеров,

округ №5 (Каменский, Крутихинский районы), где сразятся Алексей Найден, который на прошлых выборах как раз выиграл на округе от эсеров, но затем перешел к единороссам, и справедливоросс Василий Железовский, реальную конкуренцию им составит и коммунист Петр Тютюнников. В Камне в этом году проходят и местные выборы – в городской и районный парламенты, и борьба там идет нешуточная. Это может спровоцировать более высокую явку, а значит, и дать больше шансов оппозиции, в том числе и на выборах в АКЗС.

ТОЛК