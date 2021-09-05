Горняк22: Автобус «лег» на бок после столкновения с авто в Барнауле

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что маршрутка лежит на дороге перевернутая на бок. Легковушка стоит неподалеку. На месте работают сотрудники экстренных служб

Поздно вечером 4 сентября на улице Попова в Барнауле произошло серьезное ДТП – столкнулись автобус и автомобиль Nissan Teana, сообщает «Инцидент Барнаул».

После столкновения автобус перевернулся на бок. У него оказалось разбито лобовое стекло. Легковушка также получила серьезные повреждения. По словам очевидцев, водителя авто увезла скорая.

Ранее сообщалось, что на Алтае легковушка залетела под полуприцеп с бревнами. В результате аварии пострадали трое.

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