Горняк22: В минздраве назвали условия возврата к доковидной жизни

Пляж в Бийске Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Россия активно наращивает мощности, чтобы граждане смогли вернуться к тем условиям, которые существовали еще до появления коронавируса

Замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что возвращение к доковидным условиям жизни во многом зависит от самих россиян, сообщает «Говорит Москва».

По его словам, сейчас кроме вакцины в России есть разработки противовирусных препаратов, моноклональных антител и лекарства для устранения цитокинового шторма.

Эти разработки уже производят в промышленных масштабах и активно используют в регионах.

Ранее сообщалось, что продолжительность жизни в Алтайском крае сократилась в ковидный год.

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