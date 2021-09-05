Горняк22: В центре Барнаула на пешеходном переходе сбили девушку

Пешеходный переход. Фото: Виталий Барабаш

На проспекте Ленина в Барнауле часто сбивают пешеходов. Зачастую водители с высокой скорости едут по главной улице города и не успевают заметить пешеходов

Ночью 5 сентября в районе дома по проспекту Ленина, 106 в Барнауле сбили девушку-пешехода, сообщает «Инцидент Барнаул».

На опубликованных кадрах видно, что пострадавшая лежит на проезжей части, а вокруг нее собрались люди. Рядом стоит автомобиль, который, предположительно, сбил пешехода.

О состоянии пострадавшей не уточняется. Подробности будут известны позже.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» с прицепом сбил юношу и девочку в алтайском селе.

ТОЛК