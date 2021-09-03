Горняк22: До +25 градусов потеплеет 3 сентября в Алтайском крае

Поле. Подсолнухи. Погода Фото: Виталий Барабаш

Уже к выходным в регионе снова значительно потеплеет – местами столбики термометров поднимутся до отметки +31 градус

Потепление постепенно снова возвращается в Алтайский край. Уже 3 сентября воздух в регионе прогреется до +20…+25 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Утром местами опустится туман. Ветер подует северо-восточного направления со скоростью 3-8 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, передает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в пятницу столбики термометров поднимутся до +20…+22 градусов. Осадков не будет, северо-восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с.

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