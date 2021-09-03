ГОРНЯК22 03.09.2021
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Горняк22: Участок улицы Песчаной в Барнауле перекроют на два месяца

Горняк22
10 часов Ago

Знак "Дорожные работы" Фото: pixabay.com

Мера необходима для строительства тепловой сети к строящейся здесь десятиэтажке. Ранее по соседству по той же причине дорогу перекрывали на месяц

В Барнауле на два месяца перекроют участок улицы Песчаной в связи со строительством теплосети. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Речь идет об отрезке от строящегося здания №190 и до переулка Революционного – движение здесь будет закрыто по всей ширине с 13 сентября по 13 ноября.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.

Ранее «Толк» сообщал о том, что трассу под Барнаулом перекроют 2 сентября из-за проезда военной техники.

ТОЛК

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