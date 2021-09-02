Горняк22: Какие пять самых ожидаемых сериалов выйдут в сентябре 2021 года

Кинопремьера. Фильм Фото: Bokskapet с сайта Pixabay

Два долгожданных финала, продолжение полюбившихся картин и экранизация Айзека Азимова. Рассказываем, какие сериалы смотреть в сентябре 2021 года

«Бумажный дом». 5 сезон

Сериал стал мировым хитом, который у поклонников вызвал много эмоций. Финал четверного сезона оставил некоторых из них в легком потрясении. В пятом сезоне суперграбители банков, во главе которых гений по прозвищу Профессор, вернутся в последний раз.

Пятая часть сериала будет разделена пополам. Финальные серии выйдут в декабре.

Премьера 5 сезона состоится 3 сентября.

«Американская история преступлений». 3 сезон

Сериал рассказывает о самых громких правонарушениях и злодеяниях, совершенных в Соединенных Штатах. Третий сезон создатели сериала решили посвятить непростым отношениям Билла Клинтона и Моники Левински. Известно, что четвертый сезон будет повествовать об «Урагане Катрина».

Премьера 3 сезона состоится 8 сентября.

«Люцифер». 6 сезон

В сентябре фанатов ждет заключительная часть нашумевшего сериала про дьявола, который перебрался из ада в Лос-Анджелес. О том, каким будет финал, продюсеры сериала не распространяются. Известно лишь то, что Люцифера ждут очень интересные события в новом амплуа. Это одновременно радует и ужасает его. Одна из основных тем сезона – взаимоотношения Люцифера с Хлоей.

Премьера 6 сезона состоится 11 сентября.

«Половое воспитание». 3 сезон

Многим полюбился сериал о сексуальном просвещении в среде старшеклассников. В сентябре фанатов ожидает выход третьего сезона. Он начнется не с того момента, на котором закончилась вторая часть. Создатели «Полового воспитания» обещают поклонникам небольшой скачок во времени.

Премьера 3 сезона состоится 17 сентября.

«Основание». 1 сезон

Один из самых ожидаемых сериалов 2021 года. «Основание» – это экранизация романов Айзека Азимова про математика из Галактической империи будущего, который предсказывает скорый крах межзвездного государства и последующие 30 тыс. лет мрака. Главный герой сериала создает организацию «Основание», которой предстоит возродить цивилизацию после грядущей катастрофы.

Премьера 1 сезона состоится 24 сентября.

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ТОЛК