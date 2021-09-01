Горняк22: Мэрия показала подсветку обновленной надписи «Барнаул орденоносный»

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Площадку для размещения выбрали, руководствуясь несколькими факторами. В том числе и тем, что на здание есть хороший обзор с нового моста

В мэрии продемонстрировали подсветку недавно установленной надписи «Барнаул Орденоносный», сообщает пресс-служба администрации города.

«Красивейшая подсветка. Очень классно смотрится», – говорится в сообщении.

Ранее конструкцию с надписью «Барнаул орденоносный» и изображением ордена установили в Барнауле на городской мэрии.

Высота букв составляет 1,5 метра, диаметр ордена – 3,5 метра, а общая длина конструкции, которую изготовили в Кемерово, – 41 метр.

Аналогичная историческая надпись долгие годы размещалась на одном из зданий на проспекте Ленина. Ее демонтировали в 2017 году из-за аварийного состояния.

После этого власти объявили опрос о месте нового размещения конструкции. В итоге ее решили установить на шестиэтажном здании горадминистрации по адресу Гоголя, 48.

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