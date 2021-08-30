Горняк22: Прически для девочек на 1 сентября: топ-5 самых интересных идей

Волосы. Прическа Фото: pixabay.com

До конца лета остались считанные дни. Мамы девочек-школьниц задумываются о том, какую прическу сделать своему ребенку, чтобы она была самая красивая. «Толк» сделал подборку интересных идей

Косы из хвостиков

Многие мамы девочек не умеют плести сложные косы. Эта прическа будет стопроцентным спасением: она простая и очень милая. В итоге мама почувствует себя супергероем, а ребенок останется довольным и красивым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КосыМамаИдеи Причесок (@gaechkaya)

Французская коса с лентой

Косы долгое время остаются самыми популярными прическами на 1 сентября у девочек-первоклассниц. Чтобы сделать простую косу интересной, можно добавить в нее белую ленту вместо бантов. Или же ленту любого другого цвета по желанию ребенка.

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Тонкие дракончики с локонами

Очень милая и несложная прическа, которая идеально подойдет не только для учениц начальных классов. Главное в этом образе – правильно подобрать аксессуар. Важно, чтобы он подходил под формат праздника и под возраст девочки.

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Ободок из кос

Ободок из косичек делают не только вокруг всей головы, но и лишь на задней ее части. Такая «корзиночка» тоже будет смотреться очень элегантно и необычно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина (@your_pretty_style)

Косы с бантами

Прически с капроновыми лентами уже считаются классикой, и некоторые современные родители стараются их не использовать. Однако настоящие белые банты – красивая традиция, которую многие мамы стараются поддерживать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lizas Braids (@lizas_braids)

ТОЛК