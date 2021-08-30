Горняк22: Алтайский врач ответил на неудобные вопросы о втором этапе вакцинации

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Нагорная рассказала «Толку», как сделать вторую дозу вакцины от ковида, если пришлось переехать из региона

Можно ли завершить вакцинацию в другой стране? Как быть, если после первой дозы вакцины пришлось переехать в другой город? И можно ли сократить интервал между первой и второй дозой препарата? На эти и другие актуальные вопросы «Толку» ответила барнаульский врач, аллерголог-иммунолог Наталья Нагорная.

1

Я сделал первую дозу во время выездной вакцинации на работе, на вторую прививку прийти не смог. Что делать?

Не волноваться и поставить вторую дозу вакцины в другом месте.

«Если вы не попали по каким-то причинам на повторную вакцинацию (например, заболели), вы можете перенести вторую прививку и дождаться выздоровления. Удлинение интервала допустимо», – говорит Наталья Нагорная.

Так что, если не успели привиться с организацией, вы вправе в частном порядке пойти на прививку в поликлинику или в мобильный пункт вакцинации.

«Если у вас будет интервал 27 дней, или 32 день – это не принципиально. Вы спокойно ставите вторую прививку и не переживаете, что поздно поставили», – говорит врач.

2

Можно ли сократить интервал между прививками, если мне, например, надо уехать?

Заявленные интервалы между прививками в зависимости от типа вакцины составляют от двух до трех недель. Если, например, вам поставили «Спутник V», то придется подождать 21 день прежде, чем вакцинироваться повторно, говорит врач.

3

Могут ли в поликлинике отказать во второй вакцине, если первую делали не у них?

Нет, вам никто не вправе отказать в вакцинации. На прививку человек должен взять с собой бумажный сертификат или показать электронный, где должно быть название препарата и введенная доза, чтобы врачи знали, какую вакцину ставить.

«То есть человеку надо просто записаться на вторую дозу вакцины тем препаратом, который ставили первым этапом, если его хорошо перенесли», – объясняет Нагорная.

4

Какой максимальный разрыв может быть между двумя дозами вакцины?

Нагорная объяснила, что предельное количество дней, которое допустимо между первым и втором этапом, пока не прописано.

5

Если человек сделал первую дозу вакцины и уехал за границу на полгода, что делать?

Если человек переехал в страну, где закупают российскую вакцину, то он может привиться на месте, объясняют эксперты.

«В этом случае человеку, опять же, понадобятся медицинские документы, подтверждающие, что он поставил первую прививку указанным препаратом и должен завершить второй этап. Если в стране будет данный препарат, то можно завершить курс», – говорит эксперт.

Если в другой стране невозможно завершить курс вакцинации, то, как вариант, говорит Нагорная, поставить вторую дозу препарата по возвращении на родину. Даже если прошло полгода с момента первой прививки.

6

Получил прививку в Барнауле и через неделю переехал в Москву. Сделают ли там вторую дозу?

Да, поставят. В рамках страны, вне зависимости от региона, используют одни и те же препараты, говорит врач. Нужно будет обратиться в муниципальное учреждение здравоохранения (лично или через Госуслуги) или пункт вакцинации, предоставить документы, подтверждающие, что первая прививка сделана.

«Неважно, где вы ставите первую прививку в пределах страны. У нас туристы прививаются в Краснодаре, потому что там отдыхают», – объяснила Нагорная.

7

Никуда не уезжал из города. Я должен делать вторую прививку в той же поликлинике, что и первую?

Можете идти в ту поликлинику, которая вам нравится больше. Если там есть необходимая вакцина, то вам без проблем завершат вакцинацию. Также за второй дозой можно идти и в мобильный пункт вакцинации (если она там есть).

«Самый главный момент – есть ли препарат в наличии», – резюмировала Нагорная.

8

Обязательно ли делать второй компонент вакцины?

Если хотите защитить себя от вируса, то да, обязательно, говорят врачи.

«Одна прививка не защищает от ковида. Иммунитет формируется через две недели от второй прививки. Если человек не болел коронавирусом, то одна прививка не защитит его от тяжелого течения заболевания и тем более от возможности заразиться», – объяснила врач.

ТОЛК