Горняк22: В Алтайском крае спасли больного ковидом новорожденного ребенка

Младенец. Новорожденный. Ребенок Фото: pixabay.com

Раньше дети болели коронавирусом, как правило в легкой форме, сейчас во всем мире фиксируются тяжелые случаи инфицирования

Врачи барнаульской горбольницы №11 вылечили больную коронавирусом новорожденную девочку, которая поступила в стационар вместе с зараженной матерью, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

У ребенка, которому на момент госпитализации, исполнилось 22 дня, была высокая температура, насморк, слабость. Всего В ковиднике мама с ребенком находились неделю.

«Коронавирусная инфекция для детей опасна не меньше, чем для взрослых. Еще год назад ковид протекал у детей преимущественно в легкой или бессимптомной форме. Сейчас во всем мире, в том числе и в Алтайском крае, стали фиксироваться тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей», – говорит главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Алтайского края по инфекционным болезням у детей Галина Филиппова.

Сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно и находится под амбулаторным наблюдением врачей Алейской ЦРБ.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с начала пандемии выявили 4850 детей, заболевших коронавирусом.

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