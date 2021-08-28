Горняк22: В России предложили отменить минимальный размер оплаты труда

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В среднем по стране МРОТ равен 12 792 руб. Он должен составлять 42% от медианной зарплаты, а прожиточный минимум – 44,2% от медианного дохода

России нужно отказаться от минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил депутат Госдумы Николай Арефьев, сообщает Ura.ru.

«Надо отвязаться от МРОТ. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальные зарплаты, минимальный размер оплаты труда. Надо уходить от этого. Такого нет нигде», – рассказал он.

По словам депутата, оплата труда при любых обстоятельствах должна быть равна прожиточному минимуму или превышать его. Поэтому целесообразно ориентироваться именно на этот показатель.

«Сейчас к МРОТ привязаны многие налоги и штрафы, и это больше вредит, чем придает пользы. Я бы отвязал МРОТ от всех других параметров», – подчеркнул Арефьев.

Ранее в России предложили увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей. На реализацию инициативы потребуется 1,2 трлн рублей.

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