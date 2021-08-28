Горняк22: Екатерина Варнава впервые рассказала о потере ребёнка

Екатерина Варнава Фото: instagram.com/kativarnava

Артистка призналась, что видит режиссера Александра Молочникова, с которым сейчас состоит в отношениях, отцом своих будущих детей

Экс-звезда Comedy Woman 36-летняя Екатерина Варнава на шоу Иды Галич впервые рассказала, что потеряла ребенка на третьем месяце беременности.

«У меня произошел выкидыш. Очень серьезно переживала это. О своем положении узнала на третьем месяце, но было отторжение плода. Я всегда хотела ребенка. Я уже успела представить себя с животом, мамой», – призналась артистка.

Варнава подчеркнула, что после пережитой потери её очень возмущают бестактные вопросы окружающих о том, когда она будет рожать.

«Вы должны понимать, что если женщина до 36 лет не родила, значит у неё были на это причины. Может, она не хотела быть мамой или у неё есть проблемы со здоровьем», – отметила она.

Ранее Екатерина Варнава рассказала, почему решила уйти из Comedy Woman. По словам артистки, она устала от комедийного проекта.

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