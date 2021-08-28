Горняк22: Жара до +31 градуса сохранится в Алтайском крае 28 августа

Лето Фото: Виталий Барабаш

Тепло пока не уходит из Алтайского края и сохраняется на территории региона до конца лета. В некоторых районах столбик термометра покажет +31 градус

По-настоящему летняя погода ожидается в Алтайском крае в последние дни лета. Так, 28 августа в регионе ожидается жара до +31 градуса, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

Алтайский край

Осадков в этот день в регионе не ожидается. Утром возможен туман, а днем порывы ветра достигнут 13 м/с. Температура составит + 26…+31 градус.

Барнаул

Несмотря на облачность, в краевой столице дождь не обещают. Порывы ветра при этом не превысят 8 м/с. Температура днем составит +27…+29 градусов.

Из-за погодных условий в регионе объявлен штормпрогноз: вплоть до 30 августа в крае будет повышенная пожароопасность.

Ранее в Барнауле синоптики пообещали дождливое и пасмурное 1 сентября.

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