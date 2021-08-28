Горняк22: Барнаульский фотограф заснял закат Юпитера над Нагорным парком

Закат Юпитера Фото: instagram.com/grad.i.ent/

Фотограф из Барнаула увлекается снимками космоса и его «обитателей». Ранее он уже показывал кадры Луны, а также спутников Илона Маска

Барнаульский фотограф, который публикуют в Instagram фотографии под ником grad.i.ent, порадовал горожан очередным шедевром – снимком заката Юпитера и его спутников. Кадры он разместил на своей странице в соцсети.

Он отметил, что за Новым мостом есть участок, где открывается широчайшая панорама.

«Как-то проезжая там в очередной раз, возникла идея снять что-то космическое на фоне этой панорамы. А что может быть «космичнее», чем Юпитер с его спутниками? Долго пришлось караулить подходящий день, но он наконец настал. В общем, дамы и господа – закат Юпитера над ещё спящим Барнаулом», – говорится в описании.

Также фотограф заснял его спутников – Каллисто, Ганимеда, Ио и Европу.

Ранее барнаулец опубликовал фото восхода Юпитера.

ТОЛК