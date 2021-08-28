Горняк22: В Алтайском крае к концу лета резко выросло число пострадавших от укуса клеща

Клещ Фото: pexels.com

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 3,5% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 12,4% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза

За прошедшую неделю в поликлиники Алтайского края обратились 153 человека с жалобами на укусы клещей, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора. Неделей ранее эта цифры была почти в два раза меньше – 82.

Всего с начала годы от укусов клещей пострадали 9230 человек, из них 2686 – дети.

В ведомстве рассказали, что в этом сезоне зарегистрировано 277 случаев заболевания сибирским клещевым тифом (51 ребенок), 12 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом(трое детей).

Кроме того, в регионе подтверждено 13 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у двоих детей. Сейчас в стационарах края лежит один больной с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом.

Сейчас активность клещей в крае низкая, однако опасность «поймать» на себе насекомого сохраняется.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае резко снизилась активность клещей в середине лета.

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