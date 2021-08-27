Горняк22: Мост через Катунь на Чуйском тракте оборудуют камерами

Мост через Катунь в Республике Алтай

Этот объект транспортной инфраструктуры будет шестым подобным в двух соседних регионах, где обеспечат безопасность таким образом

В Республике Алтай начались работы по монтажу спецоборудования для обеспечения безопасности моста через реку Катунь. Об этом сообщает Упрдор «Алтай».

Речь идет о переправе на 498-м километре федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт», перед поселком Усть-Сема.

Здесь, в частности, монтируют систему видеонаблюдения и досмотра, а также средства контроля доступа. Завершить установку планируют до конца 2021 года.

На федеральных дорогах Алтайского края и Республики Алтай аналогичные системы расположены на пяти объектах: на мосту через реку Катунь в селе Иня, на обходе Бийска – на мосту через Бию, а также на трех путепроводах.

Ранее «Толк» сообщал о том, что федеральную трассу Барнаул – Казахстан доведут до нормативов за пять лет.

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