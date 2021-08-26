Горняк22: Что запрещается делать 26 августа: народные приметы на Тихона Страстного

Погреб Фото: "Толк"

На Руси в этот день наши предки молились святому Тихону, просили у него духовного и телесного здравия, а также наводили порядок в погребах и сараях

26 августа отмечается народный праздник Тихон Страстной. По-другому его называют Тихонов день, Спасовские деды и Максим-исповедник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 26 августа

На Руси 26 августа наводили порядки в погребах и сараях, а также проветривали их перед тем, как туда положат собранный урожай. В дом тоже не забывали навести порядок. В этот день хозяйки обходили избу с иконой в руках и читали заговоры от сглаза.

Работа в поле или на огороде сегодня была категорически запрещена. Считалось, если в этот день прикоснуться к овощам или другим растениям, то они сгниют. Работа на земле также могла плохо сказаться на здоровье человека.

Тихон Страсной выпадает на Успенский пост, поэтому 26 августа запрещалось ругаться, сквернословить и устраивать шумные веселья. Нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, молочные продукты и яйца.

Народные приметы 26 августа

Если над лесом стоит густой туман – урожай грибов будет отменным.

Если уродилось много грибов, значит, хлеба тоже будет много.

Если сова всю ночь ухает – погода скоро изменится.

Если ветер еле дует – ближайшие дни будут тихими.

Угли в костре быстро покрываются золой — к улучшению погоды.

Мерцающая луна — к дождю.

Листья на березе пожелтели — к заморозкам.

Именины 26 августа

26 августа свои именины отмечают Алексей, Василий, Иван, Константин, Максим, Николай, Тихон, Яков, Евдокия и Ксения.

Источник

ТОЛК