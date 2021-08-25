Горняк22: Избиратели Кубы, Сирии и Египта проголосуют на участках Алтайского края

Выборы. Голосование Фото: Анна Меньшикова

Для россиян, проживающих за границей и имеющих право голосовать на выборах депутатов Госдумы, напечатали 28,2 тыс. бюллетеней

Россияне, постоянно проживающие в 18 странах мира, будут официально приписаны к двум избирательным округам Алтайского края на выборах депутатов Госдумы, рассказала 24 августа председатель Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова на онлайн-конференции.

Всего в крае четыре одномандатных избирательных округа, но «иностранцев» приписали только к двум – Барнаульскому и Славгородскому.

На территории первого будут голосовать жители Австралии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана, Португалии. Их голоса будут учтены на 12 избирательных участках округа.

К Славгородскому отнесли жителей Египта, Ирландии, Кубы, Нидерландов, Новой Зеландии, Тонго и Самоа, Норвегии, Польши, Швеции, Турции, Сирии, Швейцарии, Японии. Здесь подсчет их голосов будут вести на 29 участках.

Для проживающих за границей избирателей напечатали 28,2 тыс. бюллетеней, их уже направили в иностранные государства.

Напомним, выборы пройдут 17–19 сентября. В эти дни в Алтайском крае будут выбирать депутатов не только Госдумы, но и регионального парламента, также в некоторых районах – местных представительных органов.

На думских и краевых выборах избиратели будут голосовать по двум бюллетеням: в одном выбирать партию, в другом – конкретного депутата по округу.

Численность избирателей Алтайского края составляет почти 1,8 млн человек.

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