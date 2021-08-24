Горняк22: Кто такой Евпатий Коловрат и что ни в коем случае нельзя делать 24 августа
Конь. Лошадь. Табун Фото: pixabay.com
Евпатий Коловрат – это богатырь из славянских сказаний. По народным поверьям, 24 августа, в день его памяти, на земле творились различные ужасы
24 августа традиционно отмечается народный праздник Евпатий Коловрат. По-другому его называют Евпл и День Евпла. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Кто такой Евпатий Коловрат
Как гласит предание, Евпатий Коловрат – прославленный воевода, живший в XIII веке. Со своей дружиной он сразился с монголо-татарской ордой после разорения Рязани. Он сражался настолько отчаянно, что и сам погиб в этой битве. После его смерти хан отдал уцелевшим русским воинам его тело и отпустил их. Тем самым он выразил уважение павшему храброму воину.
Народные традиции 24 августа
24 августа ни в коем случае нельзя пить алкоголь. Считается, что умершие родственники обязательно придут и накажут пьяницу.
В этот день на Руси состригали шерсть с овец, потому что так она еще успевала снова отрасти к холодам.
Наши предки считали 24 августа страшным днем. Согласно поверью, на болотах появлялся белый конь, который искал своего погибшего всадника. А после захода солнца на болотах и кладбищах мерцали таинственные белые огонечки – души утонувших и убитых.
Народные приметы 24 августа
- Если на Евпатия Коловрата выпадает новолуние и будет погожий день, то осень должна быть теплой.
- Если 24 августа на рассвете мерцают звезды, через несколько дней стоит ждать дождливую погоду.
- Дождь во время восхода солнца предвещает ненастье.
- Если туман стелется над водоемами, будет несколько теплых, солнечных дней.
- Нет ветра – несколько дней будет хорошая погода.
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