Горняк22: Всех преступников, сбежавших из психдиспансера в Бурятии, задержали

Тюрьма Фото: pixabay.com

Беглецы воспользовались массовыми беспорядками, которые устроили другие пациенты — они выбрались из здания и перелезли через бетонный забор

В Бурятии задержали всех преступников, сбежавших из местного психдиспансера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство республики.

О побеге осужденных, которые проходили принудительное лечение в диспансере в селе Новая Брянь, стало известно утром 21 августа.

По данным правоохранительных органов, беглецы воспользовались массовыми беспорядками, которые устроили другие пациенты. Они выбрались из здания и перелезли через бетонный забор, незначительно ранив санитара. В столице Улан-Удэ и ряде районов Бурятии объявили план «Сирена».

ТОЛК