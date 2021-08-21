Горняк22: Под Новосибирском 22-летний парень погиб под поездом

Поезд. РЖД Фото: pixabay.com

По словам машиниста, пешеход не отреагировал на сигналы паровоза и не ушел с железнодорожных путей. Не исключено, что парень был в наушниках

Вечером 19 августа на перегоне станций Искитим и Бердск в Новосибирской области поезд насмерть сбил 22-летнего молодого человека, сообщает «НГС».

Машинист электропоезда, увидев у путей человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда на мужчину не удалось. От полученных травм он умер на месте.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Похожий трагический случай произошел в регионе около десяти дней назад. 10 августа в Новосибирской области на перегоне поезд насмерть сбил 22-летнего жителя Кемерова.

ТОЛК