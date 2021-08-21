Горняк22: На видео попал момент наезда авто на женщину-пешехода в Барнауле
Полиция Фото: Анна Меньшикова
Предварительно, пострадавшая пересекала перекресток по пешеходному переходу, когда ее со спины сбила поворачивающая налево иномарка
В Барнауле легковой автомобиль сбил женщину-пешехода. Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения.
По предварительным данным, инцидент произошел днем 20 августа на пересечении проспекта Социалистического и улицы Чкалова.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как женщина идет по перекрестку, когда ее со спины сбивает поворачивающая налево иномарка. От удара пешеход отлетает на газон.
О состоянии пострадавшей не сообщается.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле байкер сбил женщину и ребенка на переходе.