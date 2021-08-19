Горняк22: Молодежь в России не знает про путч 1991 года и ГКЧП. А вы помните?

Флаг СССР Фото: wikipedia.org

19 августа 1991 года в России произошел так называемый путч ГКЧП. Социологический опрос показывает, что больше половины молодых людей ничего об этом событии не знают

Через год после путча, когда я учился на первом курсе истфака, преподаватели говорили нам, запоминайте все, что происходит сейчас, мол, это уже станет историей, а на пятом курсе будете про это рассказывать на экзаменах. Прошло тридцать лет, и тем ребятам, которым теперь столько же лет, сколько было мне тогда, вся эта история с отстранением Горбачева от власти Государственным комитетом по чрезвычайному положению и тремя днями противостояния на баррикадах в Москве не известна.

Социологи из «Левада-Центра» (признан минюстом иноагентом) накануне 30-летия этих событий провели опрос, который показал, в частности, что 75% россиян знают о путче. А среди тех, кто не знает, – львиная доля молодых людей. Так, среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет таких 65%, а в категории постарше (25–39 лет) их 42%.

О том, что про события августа 1991 года говорят люди взрослые, читайте в материале «Толка»

Я, если честно, не знаю, как относиться к таким результатам опроса. Вспоминаю свои 18 лет, как раз шел август 1991-го. Я по профсоюзной путевке от ПТУ, где тогда учился на наладчика, отдыхал в том месяце на Западной Украине. Это был все еще СССР, но с элементами будущей жизни, которая начнется совсем скоро.

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На дорогах стояли знаки, указывающие названия городов, где были закрашены, но проступали сквозь краску русские названия: в слове «Львiв» под i виднелась еще свежезамазанная «о». В курортном Трускавце на променаде вовсю шла игра в три листа и наперстки, где я от жуликов заучил все время звучащую присказку «Мужчина без риска – это сосиска, женщина без риска – это редиска. Кручу, верчу, обмануть хочу». Мимо лениво проходили милиционеры, совершенно не реагирующие на это безобразие. И только «сичевики» – как-то вдруг возникшая добровольная националистическая дружина, у которой даже была своя форма, – распугивали наперсточников одним своим появлением. На развалах бурно шла торговля польскими джинсами и кофтами, а в приграничном городке Чоп пассажирские автобусы из соседней Румынии загружали до отказа красными газовыми баллонами, потому что за границей бытовой газ был дороже.

Все только начиналось. А мне было 18, и я прожигал вечера на дискотеках на открытой танцплощадке, где числа 15 августа вдруг заметил в небе кроваво-красную луну.

18 августа я уже приехал в Барнаул, а на следующий день пришел в училище сдавать проездные документы в профком, где заметил очень веселого парторга, который мурлыкал под нос бравурный марш. Когда он ушел, спросил у профсоюзницы, чего это с дяденькой?

А она шепотом ответила: «Ты что, телевизор не смотрел? Ихние вернулись». Так я и узнал, что в стране вдруг произошел переворот. Точнее, как это потом назовут, попытка путча.

Меня эти события вдруг захватили: где-то далеко люди вышли на баррикады, а у нас тут тишь да гладь. Вот ведь такая же революция, о которой нам рассказывали на уроках про 1917 год, почему у нас ничего нет? Даже обидно стало. Я не понимал, отчего так тревожно родителям, это же движуха, это же круто. Они только вздыхали.

В общем, все это прошло как-то поверхностно для меня. Немного удивило, но раз ничего, на мой юношеский взгляд, особенного не произошло – ни тебе партизан, ни белых, ни красных, то и прошло как-то стороной. Опять была учеба, практика на военном заводе, диплом, поступление в университет. Где-то в середине между этими событиями развалился СССР, но это тоже было менее значимым, чем личное.

Да и октябрь 1993-го, когда мне уже было 20, тоже прошел как-то буднично, хотя преподы же предупреждали: смотрите, запоминайте. Но куда там – учишь замысловатые имена всех этих древних восточных царей, английский, латинский, пытаешься читать на древнерусском и не завалить сессию, опять же дискотеки, рок-концерты и СТЭМ в студклубе. Разве до этого? А родители все больше вздыхали.

Наверное, это свойственно молодости – не видеть до поры большого, живя в своем маленьком, но таком важном. Наверное, это молодость меня и пронесла сквозь самые тяжелые годы начала 1990-х по-легкому, где даже бытовые трудности воспринимались не так трагично, как это было, например, в 1998-м, когда я уже повзрослел и дефолт воспринял с теми же вздохами, что и мои родители встречали путч.

Но вот что еще любопытно из того опроса социологов, с которого я начал свою колонку: впервые с 1994 года (когда эта организация начала проводить подобные замеры настроений общества, касающихся августа 1991-го) выросла до 43% доля тех, кто считает, что это было «трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны и народа». И это теперь лидирующее мнение. Лишь 40% считают, что тогда был «просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны», и ранее чаще всего в опросах именно это мнение набирало больше всего ответов.

А вот третий по популярности ответ, что это «победа демократической революции, покончившей с властью КПСС», набрал 10%. Только 10% или целых 10%? Ну как сказать, в 2018 году это мнение падало до 6%, а максимально вырастало до 13% с чем-то в 2006-м и 2013-м.

А где вы были в августе 1991-го? И что про все это думаете?

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