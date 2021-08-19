Горняк22: Стали известны новые подробности о погибших на алтайской трассе сотрудниках ФСБ

Знак. ДТП Фото: pexels.com

Резонансная авария, в которой погибли сотрудники ФСБ из другого региона, обрастает новыми деталями — как стало известно, погибший мужчина имел высокое звание

В страшной аварии на трассе А-322 с участием руководителя отдела районного ГИБДД погиб 40-летний подполковник управлении ФСБ по Ставропольскому краю — заместитель командира части по летной подготовке. Его погибшая 39-летняя супруга работала в этом же управлении секретарем и имела звание лейтенанта. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Ранее сообщалось, что погибшие пассажиры – мужчина и женщина – были супругами и оба работали в ставропольском управлении ФСБ . Семейная пара с двумя детьми приехала на Алтай в гости к родственникам – семье полицейского. В ночь аварии он вез их в аэропорт Барнаула.

Смертельное ДТП произошло поздно ночью 18 августа на федеральной трассе между селами Поспелиха и Шипуново. По предварительным данным, 43-летний водитель Hyundai Creta – начальник отдела ГИБДД по Михайловскому району – не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на обочине грузовиком MAN с полуприцепом.

В результате аварии на месте погибли два пассажира легкового авто, а водителя и двух девочек-пассажиров в возрасте девяти и 16 лет (дети погибших) госпитализировали. Они сейчас находятся в стабильном состоянии.

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