ГОРНЯК22 18.08.2021
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Горняк22: Жара до +28 градусов вернется в Алтайский край 18 августа

Горняк22
14 часов Ago

Август. Лето. Погода Фото: pixabay.com

Жаркая погода продлится в регионе недолго, уже в ближайшие выходные вернется похолодание до +17 градусов и дожди на большей территории края

18 августа дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +23…+28 градусов. Осадков не ожидается. Утром местами туман. Ветер подует северный, 3–8 м/с, с порывы до 14 м/с, передает региональный ЦГМС.

В Барнауле в среду около +25…+27 градусов. Преимущественно без осадков, утром возможен туман. Ветер северный, 3–8 м/с.

ТОЛК

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