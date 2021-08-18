ГОРНЯК22 18.08.2021
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Горняк22: Глава комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула подал в отставку

Горняк22
14 часов Ago

Александр Кощеев Фото: barnaul.org

В своей должности чиновник проработал больше шести лет — с весны 2015 года. О причинах увольнения, которое произошло на пороге отопительного сезона, не сообщается

В Барнауле в отставку подал глава комитета по энергоресурсам и газификации горадминистрации Александр Кощеев. Информацию об этом ИА «Банкфакс» подтвердили в мэрии.

Уточняется, что 53-летний чиновник написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Документ уже подписан.

Кто займет вакантное место – пока не известно.

Причины решения об увольнении не раскрываются. Однако ресурс называет отставку «не слишком своевременной» с учетом того, что город стоит на пороге отопительного сезона.

На должность председателя комитета Кащеев был назначен в апреле 2015 года.

Ранее «Толк» сообщал о том, что алтайскому минприроды нашли нового кандидата на место главы ведомства.

ТОЛК

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