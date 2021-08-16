Горняк22: Около 20 человек погибли при взрыве танкера в Ливане
Взрыв Фото: pexels.com
Число погибших в результате взрыва может со временем вырасти, так как пострадавшие получили тяжелые травмы. Подробности уточняются
Не менее 20 человек погибли в результате взрыва танкера на северо-западе Ливана, сообщает РИА «Новости».
При этом травмы получили около 100 человек. Помощь им оказывают 22 команды Красного Креста.
По данным ФАН, инцидент произошел в городе Талил провинции Аккар на севере Ливана. Эпицентр взрыва находился в отсеке, которое предназначалось для топлива.
Ранее сообщалось, что вечером 4 августа 2020 года в морском порту ливанского Бейрута прогремел мощный взрыв. Уничтожено больше половины города, пострадало даже здание посольства России.