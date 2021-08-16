Горняк22: Тепло до +24 градусов вернется в Алтайский край 16 августа

Август. Лето. Погода Фото: pixabay.com

Дожди прекратились, и тепло постепенно возвращается в регион. Правда, оно, согласно предварительному прогнозу, будет непродолжительным и уже не достигнет 30-градусной отметки

Днем 16 августа в Алтайском крае ожидается около +22…+27 градусов. Осадков не будет, но в утренние часы местами возможен туман. Ветер подует северный со скоростью 4–9 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, передает ЦГМС региона.

В понедельник в Барнауле воздух прогреется до +22…+24 градусов. Преимущественно без осадков, ветер северный, 4–9 м/с.

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