Горняк22: «Убитую» дорогу в спальные районы Барнаула восстановят к 1 сентября

Ремонт дороги Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Автомобилисты давно жалуются, что на участке Взлетной от Попова дорожное полотно разбито и покрылось глубокими ямами, которые в дождь заливает вода

В Барнауле к 1 сентября отремонтируют улицу Взлетную. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Речь идет об участке от улицы Попова до улицы Сергея Ускова.

Дорожники уже выполнили фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. Стоимость ремонтных работ составит 32,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что из-за ремонта в выходные в Барнауле не будут ходить трамваи по улице Попова.

ТОЛК