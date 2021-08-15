Горняк22: Трех тонущих детей спасли из реки в Республике Алтай

Водоем Фото: pixabay.com

Семейная пара отдыхала на берегу горной реки с детьми и знакомыми, подростки пошли купаться в заводи, которая взрослым показалась тихой и мелкой

В Республике Алтай из реки спасли трех тонущих детей. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Инцидент произошел 24 июля. Две семьи местных жителей, одна из которых была с детьми и племянником в возрасте от 11 до 13 лет остановилась на пикник на берегу реки Чулышман в Улаганском районе.

Дети пошли купаться в заводе и начали тонуть.

Их отец бросился на помощь, но подростки в панике стали тянуть на дно и его. На крики женщины прибежал сосед. Вдвоем они смогли вытащить детей не берег.

Подростки наглотались воды, однако их жизнь вне опасности.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в реке в Алтайском крае утонул автомобиль с двумя людьми.

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