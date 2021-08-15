Горняк22: Актер Максим Виторган с детьми и девушкой приехал на Алтай

Нино Нинидзе и Максим Виторган на Алтае Фото: instagram.com/ninosha13

Артист признался, что давно мечтал о поездке в этот регион, но каждый раз планы срывались. Звезды уже посетили знаменитую «марсианскую» долину

Актер Максим Виторган приехал отдохнуть на Алтай. Кадрами поездки он делится в своем Instagram.

«Добрался, наконец-то, до Алтая. Давно хотел. Собирался сюда несколько раз. Уже даже билеты бывали куплены, но все время что-то мешало и срывалось. И вот я здесь», – написал артист.

В путешествие он взял старших детей – Даниила и Полину. Сопровождает звезду фильма «День выборов» его возлюбленная Нино Нинидзе.

Известно, что пара уже посетила долину реки Кызыл-Чин, которая славится своими «марсианскими» пейзажами.

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