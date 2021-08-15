Горняк22: Представитель МакSим рассказала о последствиях комы у артистки

МакSим Фото: instagram.com/maksimartist

Певице предстоит длительный курс реабилитации — ее мучают головокружение и проблемы с дыханием. Ей также придется буквально заново научиться ходить

Певица МакSим (Марина Абросимова) не помнит некоторые события после выхода из комы. Об этом сообщила представитель артистки Яна Богушевская.

«Она не помнит концерт в Казани и тот день. Частично помнит открытие школы (музыкальная школа певицы открылась за несколько дней до этого – прим. ред)», – цитирует ее телеканал «Звезда».

При этом Богушевская призвала СМИ, которые сообщили о потери памяти у певицы, «не сгущать краски».

13 августа МакSим выписали из больницы, где она провела больше месяца на ИВЛ. Абросимова несколько недель находилась в коме. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.

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