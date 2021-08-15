Горняк22: Автовокзал Барнаула разъяснил требования к справкам по COVID-19

Автовокзал Фото: avtovokzal.ru

Сотрудники автовокзала не уполномочены запрашивать у пассажиров сертификаты о вакцинации или результаты ПЦР-тестов на ковид

На автовокзале Барнаула сохраняется соблюдение требований губернаторского указа о противодействии распространения COVID-19, однако никаких дополнительных документов предъявлять не нужно. Об этом сообщает сайт организации.

«От пассажиров не требуется предоставлять никаких дополнительных документов (сертификат о прививке, ПЦР-тестов и т.п)», – говорится в сообщении.

Пассажиры должны соблюдать масочный режим и соблюдать дистанцию 1,5 метра в очереди в кассу.

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