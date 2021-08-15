Горняк22: Дожди уходят: до +23 градусов потеплеет в Алтайском крае 15 августа

Август. Лето. Погода Фото: pixabay.com

Выходные в регионе выдались прохладными и местами дождливыми. По данным синоптиков, осадки прекратятся к понедельнику, тогда же начнется потепление

15 августа дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +19…+24 градуса. Местами в некоторых районах возможны небольшие дожди. Утром местами туман. Ветер будет северный, 2-7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с, передает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Барнауле в воскресенье днём ожидается до +22…+24 градусов. Осадки синоптики в этот день не прогнозируют. Ветер северный, 2-7 м/с.

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