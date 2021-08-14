Горняк22: Еще две поликлиники построят в Барнауле до конца 2025 года

Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

Уже известно, что новые медучреждения появятся в активно застраивающемся Индустриальном, а также в Центральном районе города

В Барнауле в ближайшие годы откроются еще две поликлиники. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Алтайского края по итогам визита 13 августа губернатора региона Виктора Томенко на уже строящийся такой объект на улице Лазурной.

Сообщается, что мощные современные корпуса появятся в густонаселенном Индустриальном, а также в Центральном районах города. Где именно возведут объекты – не уточняется.

Сдать поликлиники рассчитывают до конца 2025 года. Работы будут выполнять по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Новое пятиэтажное здание городской поликлиники №14 на ул. Лазурной, 46, планируют сдать в конце 2022 года. Она будет обслуживать 75 тыс. человек взрослого населения с мощностью до 900 посещений. Ранее главврач поликлиники в интервью «Толку» сообщил, что стоимость объекта составит более 1 млрд рублей.

ТОЛК